Kultur : Bosbach zu Gast in der Wallfahrtskirche

bild wolfgang bosbach klausen 2703. Foto: Manfred Esser

Klausen (red) Im Rahmen von „Kultur in der Wallfahrtskirche“ spricht am Freitag, 27. März, ab 19.30 Uhr Pater Albert Seul mit Politiker Wolfgang Bosbach in der Wallfahrtskirche in Klausen. Der Abend steht unter dem Titel „Bosbach, Politik, Gott und die Welt“, an dem der CDU-Politiker auch sein Buch „Endspurt: Wie Politik tatsächlich ist – und wie sie sein sollte.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken