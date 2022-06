Wettbewerb : Mit der Morgenroutine zum Weltrekord

Malborn/Mastershausen Beim elften Internationalen Speaker Slam in Mastershausen siegte Patrick Stein mit dem Thema „Morning Mindset“.

Von Thiergarten auf die Bühne in Mastershausen: Beim elften Internationalen Speaker Slam in Mastershausen ist Patrick Stein mit dem Thema „Morning Mindset“ erfolgreich angetreten. Insgesamt waren 141 Teilnehmer aus elf Nationen auf zwei Bühnen zu sehen. Damit wurde ein neuer Weltrekord aufgestellt. Der Slam, der vom Top-Speaker Hermann Scherer ausgerichtet wird, fand bereits in New York, Wien, Frankfurt, Hamburg, Stuttgart, Wiesbaden und München statt.