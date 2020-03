Lesestoff : Paulinchen Geranie vermisst ihre Freunde

Pit Schäfer mit großformatigen Bildern aus seinem aktuellen Kinderbuch „Die unglaublichen Winterabenteuer von Paulinchen Geranie“. Die Bilder hat Frank Müller gemalt. Foto: Christina Bents

Greimerath Pit Schäfer aus Greimerath hat vor zwei Jahren die Geschichte von Paulinchen Geranie, einer sprechenden Blume, aufgeschrieben. Sie wurde veröffentlicht, ein zweiter Band ist bereits erschienen, ein dritter in Arbeit.



Wenn Pit Schäfer von den Abenteuern der Hauptperson seiner Kinderbücher, „Paulinchen Geranie“, spricht, merkt man, wie sehr sie ihm ans Herz gewachsen ist. Der Vollzugsbeamte, der auch gerne Musik macht, hat das erste Buch seiner Enkeltochter Ida gewidmet. Doch nicht nur seine Familie war von der sprechenden Geranie begeistert, auch von den Lesern hat er sehr viel positive Rück­meldungen bekommen.

Im ersten Band der Geschichte folgt Paulinchen der Bitte eines Waldtrolls und macht sich von Schweden auf in die Eifel, in das Land der Vulkane und Maare. Dort lernt sie neue Freunde kennen, die sehr einfühlsam charakterisiert sind. Die alte Dame Marie, eine weise Blumenfreundin, kümmert sich rührend um die Pflanzen.

Im zweiten Band zieht sie ihnen beispielsweise Socken und Schals an, um sie vor der Kälte zu schützen. In diese zweite Geschichte hat er auch Kindheitserinnerungen einfließen lassen, das Singen der Dorfkinder in den Häusern des Ortes vor Weihnachten oder eine rasante Schlittenfahrt.

Sein Heimatort ist ebenfalls im Buch präsent. Eine Häuserzeile aus Greimerath ist in einem der Bilder verewigt. Pit Schäfer berichtet: „Ich habe Frank Müller, der das Buch illustriert hat, ein Bild von der Häuserzeile geschickt und ihn gebeten, sie einzubauen. Daraufhin meinte er: ,Dann setze ich noch einen drauf und male den Kirchturm von Wadern mit dazu.’“

Die Bilder von Müller überzeugen ebenso wie der Text von Schäfer. Kräftige Farben, viele Details, ausdrucksstarke Charaktere und Schauplätze lassen die Leser in die Welt von Paulinchen Geranie und ihrer Freunde eintauchen, denn trotzdem sich Paulinchen in der Eifel sehr wohlfühlt, bei dem ruhigen Gummibaum mit der tiefen Stimme, der geschwätzigen Zimmerbegonie und der schönen Amaryllis, sehnt sie sich nach den Freunden in Schweden. Auf eine ganz besondere Weise kann sie ihnen einen Gruß schicken.

Ein wesentliches Element der beiden bereits erschienen Bücher von Paulinchen Geranie ist der Tanz der Polarlichter, bei dem der Waldtroll Joschi, der ein Freund von Marie und Paulinchen ist, zusehen darf. Da er es sich nicht zutraut, bis zum Polarkreis zu reisen, soll der Tanz an einem ganz besonderen Ort in der Eifel stattfinden.

Wie der Tanz der Polarlichter in der Eifel aussehen, wer alles dabei sein wird und wie die Polarlichter hierherkommen, wird im dritten Band beschrieben, an dem Pit Schäfer gerade arbeitet. Er sagt: „Die Geschichte war von Anfang an auf drei Bücher ausgelegt und dann ist sie abgeschlossen.“

Bei seinen Lesungen, die er in Buchhandlungen, Kindergärten und auf der Buchmesse in Frankfurt gegeben hat, kam seine Präsentation mit großformatigen Bildern aus dem Buch sehr gut an. Er hat Paulinchen auch Lieder geschrieben, die er bei diesen Gelegenheiten vorgetragen hat.

Für die Zeit nach Paulinchen hat er schon neue Schreibideen. Er möchte ein Buch für ältere Kinder schreiben, bei dem es um Nachhaltigkeit und den Klimawandel gehen wird. Hauptperson wird der „Regenwasserbrauseklaus“ sein.

Einen Grundgedanken für einen Erwachsenenroman hat er auch. Dabei soll es um einen Immobilienmakler gehen, der in Frankfurt lebt und der sich durch den Tod seines Onkels mit seiner Vergangenheit in der Eifel auseinandersetzt. Man wird also weiter von Pit Schäfer hören und lesen.