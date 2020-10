Herbst : Paulskirche in Lieser im Herbst

Lieser: Das schöne Herbstwetter der letzten Tage lässt die Paulskirche in den Lieserner Weinbergen in den schönsten Farben erstrahlen. Die Kirche, die aus dem 18. Jahrhundert stammt, war lange Zeit Wallfahrtsort für die umliegenden Dörfer. Den Namen hat sie wahrscheinlich von dem Erimiten, der in Lieser als Paulsbruder bekannt war. Foto Uwe Praus Foto: TV/Uwe Praus