Soziales : Hilfe rund um Computer und Smartphone

Wittlich (red) Neues Smartphone, Tablet oder Computer? – WhatsApp, Chat, Messenger und anderes sind zu kompliziert? – Die Bedienung einer neuen Waschmaschine soll erklärt werden oder der Fernseher programmiert.

Jeden Mittwoch ab 17 Uhr stehen die jungen und erfahrenen Experten des PC- und Handytreffs im Mehrgenerationenhaus Wittlich zur technischen Hilfe zur Verfügung. Seit elf Jahren nutzen Menschen aller Altersgruppen diesen Treff in der Kurfürstenstraße 10. Eine Anmeldung ist erwünscht. Die Teilnahme ist kostenlos. Weitere Infos und Anmeldung unter Telefon 06571/2110 oder per E-Mail an info@dksb-wittlich.de