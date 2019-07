Konzert : Pe Werner zu Gast in Kröv

Kröv (red) Singer-Songwriterin, Buchautorin und Kabarettistin Pe Werner ist im Rahmen des Mosel Musikfestivals am Samstag, 27. Juli, ab 20 Uhr in der Weinbrunnenhalle in Kröv zu Gast. Mit Liedern aus ihrem Konzeptalbum „Im Mondrausch“ nimmt sie das Publikum mit auf eine Reise zum Erdtrabanten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken