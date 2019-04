Drei von sechs Spielhallen in Wittlich werden aufgrund neuer gesetzlicher Regelungen voraussichtlich bald schließen müssen. Damit ginge der Säubrennerstadt reichlich Vergnügungssteuer verloren. Menschen verlieren ihre Jobs. Von Christian Moeris

Obwohl die Umsätze der Glücksspielbranche nach Angaben der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) Trier in den letzten Jahren weiter gestiegen sind, haben die Spielhallenbetreiber schon mal bessere Zeiten gesehen. Nicht nur, dass der Bauausschuss der Stadt Wittlich bei seiner jüngsten Sitzung den Umbau einer Gewerbeimmobilie zu einer Automatenspielhalle im Vitelliuspark abgelehnt hat. Bis 2021, wenn erneute Ausnahmegenehmigungen der ADD ablaufen, werden aufgrund gesetzlicher Regelungen voraussichtlich drei von sechs Spielhallen in der Säubrennerstadt schließen.

„Die Spielhallen haben 2017 Bescheid bekommen, dass wir ihnen eine Übergangsfrist bis Juni 2021 einräumen. Die ist nicht verlängerbar“, sagt Nadja Wierzejewski, Referentin für Glücksspielaufsicht bei der Landesbehörde ADD.

Die gesetzliche Regelung, dass Spielhallen einen Mindestabstand von 500 Metern zu Jugendeinrichtungen und anderen Spielhallen einhalten müssen, gilt in Rheinland-Pfalz eigentlich schon seit 2015 – allerdings bislang nur für Neueröffnungen. Der Bestand bekam eine Schonzeit. „Wir haben in Rheinland-Pfalz gesagt: ‚Das ist nicht so nett’, und den Spielhallenbetreibern bis 2017 Zeit gegeben.“ Darüber hinaus gebe es jetzt Ausnahmegenehmigungen bis 2021. „Bis dahin müssen sich die Betreiber von Spielhallen, die im 500-Meter-Radius einer Jugendeinrichtung, Schule oder anderer Spielhalle liegen, aber entscheiden: Suche ich mir einen neuen Standort, oder schließe ich?“ Für drei der sechs Spielhallen in Wittlich bedeutet die Gesetzesänderung quasi das Aus. „Das kommt einem Berufsverbot gleich“, sagt Alfons Bäumler, der Eigentümer von gleich drei Spielhallen in Wittlich ist. „Das Haus der Jugend liegt mitten in der Kernstadt. wenn ich darum einen Radius von 500 Metern ziehe, bleibt in der Kernstadt von Wittlich kein Ort mehr übrig, an dem man eine Spielhalle betreiben kann“. Seine Spielstube in der Schloßstraße, meint Bäumler, müsse er, wenn die Ausnahmegenehmigung ende, dicht machen. Einen anderen Standort zu finden, das sei aussichtslos, meint Bäumler. Anders sieht es für seine beiden Spielhallen am Gasthaus zur Breit an der L 141 aus, wo er 18 Spielautomaten stehen hat: „Die liegen nicht im Umkreis von Jugendeinrichtungen.“

Doch für die Spielhalle in der Schloßstraße, den er in naher Zukunft schließen müsse, einen anderen Standort zu finden, das sei aussichtslos, meint Bäumler.

„Was würde es mir nutzen, in einen anderen Stadtteil auszuweichen. Dort habe ich die Kundschaft, die ich in der Kernstadt habe, nicht.“

Außerdem sei der Großteil der Kunden nicht dazu bereit, für das Automatenspiel weite Wege mit dem Auto zurückzulegen. „Die Kunden haben dafür kein Verständnis“, sagt der 67-jährige Wittlicher, der in Binsfeld wohnt. Er betreibt in der Region insgesamt zehn Spielhallen, „von denen nur noch zwei übrig bleiben, wenn die Gesetzesänderung mit den Abstandsgeboten gilt“.

Darüber hinaus, sagt der Spielhallenbetreiber mit 45 Jahren Berufserfahrung, werde die Umsetzung dieses Abstandsgebots nur das illegale Glücksspiel weiter bestärken.

„Die Spieler weichen in irgendwelche illegalen Hinterstübchen-Spielhallen aus, wo Geräte stehen, die im Verborgenen laufen. Andere weichen auch aufs Internet aus. “

Aber das Glücksspiel generell, meint Bäumler, werde die Gesetzesänderung nicht eindämmen.

Für die meisten seiner 30 Mitarbeiter in den zehn Spielhallen würde die Gesetzesänderung dagegen unausweichlich die Arbeitslosigkeit bedeuten. Wenn er bis auf zwei Hallen alles dicht machen müsse, meint Bäumler, komme das einem Berufsverbot gleich. „Was soll man davon halten? Eigentlich wollte ich den Betrieb schon vor zwei Jahren an meinen Sohn übergeben und in Rente gehen, aber das geht nicht, weil er an den meisten Standorten unserer Spielhallen keine neue Konzession bekommen würde. Also muss ich weiter arbeiten. Was bleibt mir denn anderes übrig?“

Doch die Gesetzesänderungen werden nicht nur den Spielhallenbetreibern, die Standorte schließen müssen, sowie deren Mitarbeitern, die ihren Job verlieren, finanzielle Schwierigkeiten bereiten.

Auch die Kommunen, die mit der Gewerbe- und Vergnügungssteuer massiv vom Glücksspiel profitieren, werden die Verbannung der Automatenspielhallen in der Kasse spüren. Die Stadt Wittlich kalkuliert jährlich mit Einnahmen von rund 700 000 Euro aus der Vergnügungssteuer. Der Großteil davon stammt aus den Einnahmen der Automatenhallen.

„Aber Ziel des Gesetzes ist der Spielerschutz“, erklärt Wierzejewski. „Es gibt Studien, die belegen, dass eine Angebotsverknappung dem Spielerschutz dient.“ Wenn man lange und weit fahren müsse, um dem Glücksspiel zu frönen, frage man sich eher, ob man das wirklich wolle, ist sich die ADD-Referentin für Glücksspielaufsicht sicher.