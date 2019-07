Polizei stellt Einbruchsdiebin : Mit gestohlenem Mountainbike ertappt

Wittlich Bislang unbekannte Täter haben nach Angaben der Polizei Wittlich versucht, in der Zeit zwischen Samstagabend, 23.30 Uhr, und Sonntagmorgen, 9.50 Uhr, in ein Einfamilienhaus im Stadtteil Bombogen einzudringen.

Spirituosen waren die Beute von Dieben, die in den frühen Morgenstunden des Samstags, die Polizei vermutet zwischen 2 und 6 Uhr, in Wittlich in den Kellerraum einer Gaststätte in der Karrstraße eingedrungen sind. Außer den Spirituosen haben die Einbrecher nichts mitgenommen. Im gleichen Zeitraum kam es zu einem weiteren Einbruch in der Stadt und zwar in den Keller eines Mehrfamilienhauses in der St. Bernhardstraße. Die Beute diesmal: ein neuwertiges CUBE Mountainbike, eine Flex und ein Akkubohrer.