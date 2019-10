Freizeit : Per pedes durch den Meulenwald

Bernkastel-Wittlich/Föhren (red) Rund 200 Wanderer trafen sich vor dem Schul- und Sportzentrum in Föhren. Auch Moselweinkönigin Marie I aus Köwerich sowie die Weinkönigin der Römischen Weinstraße Helene I. waren der Einladung gefolgt und machten deutlich, wie nah sich Reben, Viez und der Meulenwald stehen.

Die Wanderung führte über eine von den Föhrener Vereinen bestens präparierte Strecke, die über Wiesen und Felder direkt in den Meulenwald in Richtung Grillhütte führte. Dort erwartete die Wanderer eine Erfrischung aus regionaltypischen Getränken, bei der der heimische Viez nicht fehlen durfte. Forst-Revierleiter Ralf Düpre führte die Teilnehmer nach der Stärkung auf der rund zehn Kilometer Strecke. Am Ziel im Bürgerhaus Föhren angekommen, erwartete die Wanderer schon die Stärkung mit Eintopf und Würstchen des Malteser Hilfsdienstes sowie den musikalischen Klängen des Musikverein Föhren. Für die kleinen Gäste gab es Stockbrot und am WaldMobil „Wald zum Anfassen“ Interessantes zu entdecken. Foto: Christiane Schütz