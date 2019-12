Politik : Sprechstunde mit Patrick Schnieder

Wittlich (red) Der CDU-Bundestagsabgeordneter Patrick Schnieder bietet für die Bürger seines Wahlkreises eine Bürgersprechstunde am Montag 6. Januar 2020, ab 14 Uhr, in der Kreisgeschäftsstelle der CDU in Wittlich, Friedrichstraße 36b, an.

