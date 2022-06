Personalie : Die Chefin geht, der neue Chef kommt

Bernkastel-Kues In der Geschäftsführung der Entwicklungsagentur Bernkastel-Kues ist ein Wechsel erfolgt: Nach acht Jahren übergibt Geschäftsführerin Bianca Waters die Leitung an Rolf Schmidt.

Allerdings nicht in Vollzeit: „Sie hat außerdem noch für die Stadt, das Ferienland und die Kultur und Kur gearbeitet. Von daher war ihre erste Priorität in der Entwicklungsagentur, angestoßene Projekte zu erhalten und neu aufleben zu lassen“, erklärt der Vorsitzende der Entwicklungsagentur Viktor Hees. Zu ihren ersten Aufgaben gehörten der alljährliche weihnachtliche Schaufensterwettbewerb, der städtische Geschenkgutschein und die Stadtgalerie. Im Laufe der Zeit sind Projekte wie der Adventskalender, der BKS-To-Go-Becher, das Partyschiff und die individuellen Briefmarken hinzugekommen. Zuletzt hat sie gemeinsam mit dem Werbekreis der Stadt die „Corona-Hygiene-Kampagne“ gestartet.

Für Schuh ist seit dem 1. Mai 2021 Rolf Schmidt gekommen. Waters wird ihm jetzt den geschäftsführenden Posten in der Entwicklungsagentur übergeben: „Rolf Schmidt hat mit seinem Masterabschluss in Raumplanung den stadtplanerischen Hintergrund. Mit ihm kommt auch nochmal eine andere Generation. Er ist 31 Jahre jung und geht auch anders an Dinge heran als ich es tue. Von daher kann dies für die Entwicklungsagentur nur gut sein“, so die 51-Jährige zum Wechsel.