Rund-, Tages- und Eventfahrten Die „Weiße Flotte“ ist wieder unterwegs: Wo man mit den Moselschiffen überall hinfahren kann

Bernkastel-Kues/Briedern · Der Frühling naht, es bleibt länger hell und die Temperaturen steigen. Höchste Zeit für eine Rundfahrt auf der Mosel. Die „Weiße Flotte“ sticht wie gewohnt in See. Was die Fahrgäste erwartet, verrät uns Chef Martin Kolb.

31.03.2023, 07:37 Uhr

Schifffahrten auf der Mosel sind bei Einheimischen und Touristen außerordentlich beliebt – besonders bei schönem Wetter. Foto: Friedemann Vetter

Von Alexander Berg

Wie in den vergangenen Jahren gehen auch dieses Jahr die Personenschiffe der Weißen Flotte wieder auf Reisen. Entlang der Mosel transportiert das Schifffahrtsunternehmen Passagiere auf verschiedenen Routen von Trier bis nach Bernkastel, Cochem und weiter.