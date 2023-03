Porträt Ein Brückenbauer zwischen Afrika und Deutschland: Peter Brucker aus Longkamp

Wenn Peter Brucker und seine Frau Inge in Mali unterwegs sind, werden sie in den Dörfern, die sie besuchen, sehr ausgelassen und freundlich begrüßt. „In einem Ort, der 800 Einwohner hat, sind 1500 Menschen auf den Beinen. In bunten Gewändern warten sie auf den Besuch aus Deutschland, Banner mit „Danke“-Aufschriften sind aufgehängt, sie bekommen Hühner und Schafe als Gastgeschenke. „Die Freundlichkeit der Menschen dort ist überwältigend, erzählt Peter Brucker. Sie haben nicht viel, aber sie sind zufrieden, haben Zeit, geben gerne und vor allem, sie sind sehr tolerant.“ Seine Frau Inge ergänzt: „Am Anfang war ich etwas skeptisch, ob sie vielleicht nur so freundlich sind, weil wir etwas für sie tun, aber dem ist nicht so. Sie haben tatsächlich diese Mentalität und freuen sich auf andere.“ Die Schafe lassen die Bruckers inzwischen in den Dörfern zurück, lassen sie dort schlachten und spenden sie der älteren Bevölkerung. Die Hühner nehmen sie mit, und es gibt sie am nächsten Tag zum Mittagessen.