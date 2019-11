Kabarett : Moselfränkisches Kabarett über das Rentnerleben

Zell-Merl (red) Peter Friesenhahn präsentiert am Samstag, 23. November, ab 20.30 Uhr sein Kabarettprogramm „Alte Glieder – neue Lieder oder Mia säin nimmi näi“ in der Alten Schule in Zell-Merl. Das Kabarett mit Liedern und Texten in Moselfränkischem Dialekt befasst sich mit dem Rentnerdasein und Fragen wie Was kommt noch außer Enten füttern, Vögel zählen und dem Seniorenteller?

