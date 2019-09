Lesung : Noch Karten für Lesung „Flussgeschmack“ erhältlich

Traben-Trarbach (red) Fragen wie „Was hilft gegen Hochwasser und Heimweh? – Kann man sich nach dem Tod in der Mosel verstreuen lassen? – Gibt es den französischen Moselaner?“ geht der Autor Peter Friesenhahn in seinem neuen Buch „Flussgeschmack“ auf humorvolle Art auf den Grund.

Die Lesung findet am Samstag, 7. September, ab 20 Uhr im Blauen Gewölbe der Storcke Stütz in Traben-Trarbach statt. Der Eintritt kostet im Vorverkauf acht Euro und an der Abendkasse zehn Euro. Karten gibt es beim Verkehrsamt Traben-Trarbach, Telefon 06541/83980 oder unter Telefon 0171/6486120.