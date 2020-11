Portrait : Von Thüringen in den Hunsrück

Morbach Peter Geisenhainer will als neuer Schulleiter der Morbacher IGS die Digitalisierung voranbringen.

Jetzt ist es offiziell: Peter Geisenhainer ist zum Schulleiter der Integrierten Gesamtschule Morbach (IGS) ernannt worden. Ein Jahr lang hat er nach dem Weggang seines Vorgängers Stefan Philippi im Vorjahr die Geschicke der Schule bereits kommissarisch geführt. Dabei wäre der gebürtige Thüringer fast nicht in Morbach gelandet. Denn nach seinem Referendariat an einer Erfurter Regelschule, einem Mix der früher hier üblichen Haupt- und Realschule, hatte sich der Lehrer für Physik und Technik wegen eines Einstellungsstopps in seinem heimischen Bundesland deutschlandweit beworben, so dass sich die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) aus Trier bei ihm meldete und ihm eine Stelle an der damaligen Morbacher Hauptschule anbot. Als er dann nach Morbach kam, um sich Ort und Schule anzusehen, hatte er sich eigentlich schon für ein Engagement an einer Schule in Niedersachsen entschieden. „Aber sie kennen ja den Herrn Mutsch“, lacht er über den stets äußerst engagiert agierenden früheren Rektor der Hauptschule Morbach, der ihn zu einem Wechsel in den Hunsrück überzeugen konnte.