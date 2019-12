Bildung : Peter Geisenhainer wird Schulleiter an der IGS

Morbach Im kommenden Schuljahr 2020/2021 wird Peter Geisenhainer offiziell zum neuen Schulleiter der Integrierten Gesamtschule (IGS) Morbach ernannt. Ursula Biehl von der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Trier überreichte das Schreiben der Ministerin persönlich.

Geisenhainer tritt damit die Nachfolge von Stefan Philippi an, der im Frühjahr eine Stelle in Lübeck angenommen hatte.

Ein Neuling ist Peter Geisenhainer an der Schule jedoch nicht. Bereits im Jahr 1997 begann seine Arbeit an der damaligen Hauptschule in Morbach, seitdem fühle er sich mit dem Ort eng verbunden. An der Hauptschule war er seit 2004 als stellvertretender Schulleiter tätig, ab 2009 setzte er sich für den Zusammenschluss mit der örtlichen Realschule zur Integrierten Gesamtschule Morbach ein. Auch hier übernahm er den Posten des stellvertretenden Schulleiters.