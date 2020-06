Menschen : Engagierter Bürger aus Zeltingen-Rachtig ist tot

Zeltingen/Rachtig Engagierter Bürger ist gestorben.



Egon Kappes aus Zeltingen-Rachtig ist am 26. Mai verstorben. Kappes hat sich an der Mosel ganz besonders im kulturellen Bereich engagiert. Unter anderem setzte er sich für den Erhalt und die Restaurierung der Balthasar-König-Orgel durch die Orgelbaufirma Weimbs in den Jahren 2004/05 ein.

Dafür hatte er eigens einen Orgelbauverein gegründet, der innerhalb weniger Jahre die kompletten Baukosten von über 400 000 Euro finanzieren konnte. Kappes hat über 30 Orgel-Wanderfahrten des Mosel Musikfestivals geleitet. Als leidenschaftlicher Kommunalpolitiker war Kappes in Gemeinde-, Verbandsgemeinderäten und auch im Kreistag vertreten. Zudem engagierte er sich in Stiftungen und Verbänden, darunter in der Günther und Käthi Reh Stiftung. Zudem war Kappes Vorstandsmitglied und später im Aufsichtsrat der Moselland Winzergenossenschaft Bernkastel-Kues. Von 1988 bis 2000 war er im Präsidium der Weinbruderschaft und dort als Zeremonienmeister und Schatzmeister aktiv.