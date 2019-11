Konzert : Peter Orloff gibt Zusatzkonzert

bild peter orloff waxweiler 10012020. Foto: Manfred Esser

Klausen (red) Das Konzert der Jubliäums-Tournee „König der Herzen“ von Peter Orloff und dem Schwarzmeer Kosaken-Chor am Sonntag, 15. Dezember, ab 17 Uhr, war innerhalb kurzer Zeit ausverkauft. Wegen der großen Nachfrage findet am Sonntag, 15. Dezember, ab 20 Uhr ein Zusatzkonzert in der Wallfahrtskirche Maria Heimsuchung in Klausen statt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Der Eintritt kostet 24 Euro. Karten siehe Info unten rechts.