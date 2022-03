Kommunalpolitik : AfD nicht mehr im Wittlicher Stadtrat vertreten

Wittlich Im Wittlicher Stadtrat gibt es einige Änderungen. Und auch in einem Ausschuss der Stadt hat sich die Besetzung geändert.

Die AfD ist nicht mehr im Wittlicher Stadtrat vertreten. Das teilte Bürgermeister Joachim Rodenkirch in der zurückliegenden Sitzung des Gremiums mit. Der Grund: Jürgen Kaut, der bei der Kommunalwahl 2019 für die Partei in den Rat gewählt wurde, sei nicht mehr Mitglied der Partei. Seinen Sitz im Stadtrat werde er allerdings behalten. Die AfD war 2019 zum ersten Mal mit Kaut in den Wittlicher Stadtrat eingezogen.