Petition gestartet : Neues Busnetz an Dörfern vorbei geplant? Hunsrücker Ortschefs fordern mehr Mitsprache bei künftigen Linien

Mehr Mitsprache der Bürger bei der Neusortierung des Busverkehrs im Hunsrück: Das fordern Edgar Manz (Erster Beigeordneter in Berglicht), die Tallinger Ortsbürgermeisterin Bettina Hoff sowie deren Amtskollegen Michael Reusch (Berglicht) und Jörg Schönenberger (Büdlich). Im Internet haben sie dazu eine Petition gestartet. Foto: Trierischer Volksfreund/Christa Weber

Berglicht/Büdlich/Talling Der Busverkehr im Raum Thalfang wird ab Sommer 2024 neu sortiert. Einige Ortsbürgermeister fürchten jedoch, dass die Pläne für neue Linien am Bedarf ihrer Dörfer teils deutlich vorbeigehen. Was sie in einer Petition fordern und was die Verantwortlichen beim Verkehrsverbund dazu sagen.