Meinung : Die Lage ist unklarer denn je

Die Kommunalreform im Hunsrück ist ein leidiges und lästiges Thema. Und sie wird es wohl auch noch eine Zeit lang bleiben. Während die Verbandsgemeinden an der Mosel und in der Eifel nach ihrer Fusion bereits fest zusammengewachsen sind, ist im Hunsrück aktuell die Lage unklarer denn je.

Denn in Mainz scheint man auf der Stelle zu treten, wenn es um die Verbandsgemeinde Thalfang am Erbeskopf und eine Fusion geht. Die Gründe? Nicht nachvollziehbar – sollte es überhaupt welche geben. So bleibt alles vage, vieles unentschieden (oder umentschieden), wichtige und zukunftsweisende Beschlüsse oder Projekte bleiben auf der Stecke. Das kann niemand wollen, selbst Fusionskritiker oder -gegner nicht.