Erntebilanz : Keine einfache Zeit

Willems Petra Foto: TV/Klaus Kimmling

Extreme Wetterereignisse und -verhältnisse werden, so sehen es die Experten, in den kommenden Jahren zunehmen. Das werden nicht nur die Landwirte oder Winzer zu spüren bekommen, sondern auch die Verbraucher. Denn weniger oder qualitativ schlechterer Ertrag wie in diesem Jahr beim Weizen lässt die Preise in die Luft gehen.

Doch damit ist den Erzeugern nicht geholfen. Denn zu den Herausforderungen, die die Natur mit sich bringt, müssen sie sich auch denen stellen, vor die die Politik sie stellt.

Die verschärften Vorgaben von Bund und EU ließen und lassen so manchen von ihnen rat- und hoffnungslos zurück, viele sehen die Wirtschaftlichkeit ihrer Betriebe in Gefahr. Keine einfache Zeit.