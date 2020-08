Religion : Pfarrei feiert Messe an Maria Himmelfahrt unter freiem Himmel

Wittlich-Bombogen (red) In der Pfarrkirche Maria Himmelfahrt in Wittlich-Bombogen wurde das Fest Maria Himmelfahrt als „Open Air“ Gottesdienst vor der Kirche gefeiert. „Vor der Corona-Pandemie hätten wir nie daran gedacht diesen festlichen Gottesdienst draußen zu feiern“, sagte Kaplan Carsten Scher in seiner Begrüßung.

