Kirche : Gottesdienste am Muttertag

Salmtal Die Pfarreiengemeinschaft Salmtal bietet am Muttertag, 10. Mai, zwei Gottesdienste an: 10.30 Uhr Heilige Messe in Salmrohr und 10.30 Uhr Wortgottesdienst in Hetzerath. Eine Anmeldung ist erforderlich und bis Freitag, 12 Uhr, im Pfarrbüro in Salmtal, Telefon 06578/984960, möglich.