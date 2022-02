Namenssuche : Vom Heiligen Antonius bis zu Mutter Theresa

Die Pfarreiengemeinschaft Wittlich wird zu einer Pfarrei. Jetzt wird ein Name gesucht. Foto: Bents Christina

Wittlich Nachdem die Reform „Pfarrei der Zukunft 2020“ gescheitert ist, sollen nun die Pfarreiengemeinschaften zu einer Pfarrei werden. In Wittlich startet man mit den Vorbereitungen und ist auf der Suche nach einem Namen. Knackpunkt können die Finanzen werden.

„Wie soll das Kind heißen?“, fragen sich Pastor Matthias Veit und sein Seelsorger-Team, wenn es um die neue Pfarrei geht, die aus der bisherigen Pfarreiengemeinschaft Wittlich entstehen soll. Das wollen sie nicht alleine entscheiden, sondern rufen dazu auf, Namensvorschläge für das Gebiet und einen Schutzpatron zu machen. Pastor Matthias Veit erklärt: „Die Kirchen, ihre Patrozinien und die Kirchorte bleiben bestehen. Aber die neue Pfarrei braucht einen eigenen Namen und das pastorale Team würde sich über Vorschläge, gerne mit Begründung, freuen.“

Hintergrund dieser Aktion ist die Pfarreienreform im Bistum. Bischof Stephan Ackermann hatte bereits eine mit dem Titel „Pfarrei der Zukunft 2020“ vorbereitet, die aber 2019 gestoppt wurde (der TV berichtete mehrmals). Dabei sollte der pastorale Raum Wittlich mit 38.885 Katholiken zu einer Gemeinde werden. Jetzt wird es eine Nummer kleiner.

Der Bischof hat die Pfarreiengemeinschaften dazu aufgerufen, sich bis 2025 zu einer Pfarrei zusammenzuschließen. An der mittleren Mosel hat man das schon getan und in Wittlich startet man den Prozess in diesem Jahr. Dabei sind die Pfarreien St. Bernhard, St. Markus mit der Filiale Plein, Lüxem mit der Filiale Flußbach, Bombogen, Wengerohr, Altrich und Platten.

In der Praxis wird bereits heute in vielen Bereichen zusammengearbeitet. Pfarrer Matthias Veit: „Bei der Spendung der Sakramente, der Gottesdienstordnung oder der Internetseite haben wir beispielsweise gemeinsame Angebote.“ Er erklärt weiter: „Wir können in vielen Bereichen nicht mehr so aus dem Vollen schöpfen. Das merkt man unter anderem bei den Pfarrgemeinderäten. In unserer Pfarreiengemeinschaft hat nur noch St. Markus einen eigenen. Ich spüre aber dennoch eine große Bereitschaft, Dinge nach den eigenen Möglichkeiten und Interessen zu unterstützen, etwa bei den Sternsingeraktionen.“

Wichtig wird es laut dem Pastor, genau zu überlegen, was man in den einzelnen Pfarreien an Angeboten fortführen kann. „Es kann nicht überall alles geben, aber das braucht es auch nicht. Die Besonderheiten vor Ort müssen aber berücksichtigt und gepflegt werden.“ Er stellt sich dabei ein Netz von Aktivitäten und Personen vor, die ihre bisherige kirchliche Identität wahren können. „Wir gehen den Weg weiter, der schon gewachsen ist. Es wird ein gegenseitiges Unterstützen sein, aber kein Bedienen.“

Das Zusammenkommen auf der Verwaltungsebene wird aus seiner Sicht schwieriger werden. Deshalb setzen sich die Verwaltungsräte der Pfarreien schon jetzt zusammen, um sich zu verständigen. „Es gibt natürlich Vorbehalte, was die Finanzen angeht. Wenn die Vermögen der einzelnen Pfarreien in die Pfarreiengemeinschaft überführt werden, darf es keine Verlierer geben.“

Eine Möglichkeit sieht er in orts- und zweckgebundenen Geldern, aber es gebe trotzdem noch Klärungsbedarf, etwa im Bereich der Kollekten. Was mit den Geldern aus den Kollekten der verschiedenen Orte werden soll, wäre eine der Fragen.

Momentan ändert sich für die Gläubigen im Alltag nichts Wesentliches, da die Gottesdienstordnung bereits zusammengeführt wurde, Firm- und Kommunionvorbereitung und vieles andere ebenfalls.