Kostenpflichtiger Inhalt: Religion : In Bernkastel-Kues warten neue Aufgaben auf Wittlicher Pfarrer Bruno Comes

Bruno Comes vor der Pfarrkirche St. Markus in Wittlich. Er wird die Gemeinde 2020 verlassen, um nach Bernkastel-Kues zu wechseln. Foto: Christina Bents

Wittlich Pfarrer Bruno Comes verlässt Wittlich und geht nach Bernkastel-Kues. Dort soll er beim Aufbau einer XXL-Pfarrei helfen. In Wittlich rückt Matthias Veit aus Mayen nach.

Pfarrer Bruno Comes hat die Wittlicher Pfarreiengemeinschaft sieben Jahre lang geleitet und wird diese 2020 verlassen, um nach Bernkastel-Kues zu wechseln. In einem offenen Brief wendet er sich an die Mitglieder seiner Gemeinde und erklärt die Gründe für seinen Wechsel.

Neben gesundheitlichen Ursachen sei auch die Strukturreform des Bistums ein Grund dafür, dass er 2020 in der noch zu formierenden XXL-Pfarrei Bernkastel-Kues arbeiten werde. Comes hatte bereits dem Bistum gegenüber seinen Veränderungswunsch signalisiert. Die 887 Pfarreien des Bistums Trier, die teilweise sehr klein waren, werden umstrukturiert und zukünftig in 35 sogenannten XXL-Pfarreien zusammengefasst, um Ressourcen zu sparen. Das Bistum Trier reicht von Bad Neuenahr bis Saarbrücken und will grundlegende Strukturen verändern.

Diese Reform ist umstritten, da manche Gläubige fürchten, dass die seelsorgerische Versorgung darunter leiden könnte (der TV berichtete mehrfach). Aber es gibt auch positive Stimmen zur Entwicklung, wie zum Beispiel im Landkreis Bernkastel-Wittlich. Dort befürworteten sowohl Vertreter des Dekanats Wittlich wie zum Beispiel Dechant Johannes Jaax als auch Dechant Markus Weilhammer aus Monzelfeld diese Entwicklung (TV vom 12./13. Januar). Es sei ein großer Entwurf, der gut und sehr weit gedacht ist, hieß es. Auch Bruno Comes steht der Entwicklung positiv gegenüber, wie er in seinem offenen Brief darlegt.

Lesen Sie auch Ein neuer Kopf für 13 431 Katholiken

Lesen Sie auch Aus dem Archiv: Juli 2012 : Nur noch ein Dekanat für den Kreis

Deshalb wird er ab 1. Februar 2020 als Pfarrer mit dem Titel „Kooperator“ in die jetzige Pfarreiengemeinschaft Bernkastel-Kues wechseln mit der Perspektive, in dieser zukünftigen „Pfarrei der Zukunft“ zu arbeiten. „Zukünftig werden alle Priester, die nicht leitende Pfarrer sind, als Kooperator mit dem Titel Pfarrer bezeichnet,“ so Comes. Bei seiner Versetzung sei es auch um seine Rolle als Pfarrer gegangen.

In Wittlich war er für Wittlich und die Dörfer zuständig, das sei eine andere Rolle als die des Chefs der neu einzurichtenden Leitungsteams in den XXL-Pfarreien. „Wir müssen dann nicht mehr in so engen Korsetts arbeiten. So haben Dörfer, die bisher keinen Status als Pfarrei, sondern als Filialgemeinde haben, jetzt eine neue Lage, in der sie sich neu etablieren können. Der Bischof erwartet in den kommenden Jahren eine große Mobilität,“ sagt Comes.

Das Dekanat Wittlich hat im Rahmen der Strukturreform eine Ausnahmestellung, da in diesem Fall die Grenzen der neuen XXL-Pfarrei oder auch „Pfarrei der Zukunft“ Wittlich mit den Grenzen des Dekanats identisch sind.

Ein Dekanat ist eine größere kirchliche Verwaltungseinheit, in der mehrere Pfarreien zusammengefasst sind. In Bernkastel-Kues wiederum stehen größere Veränderungen an. Dort war ursprünglich geplant, die Orte Thalfang, Berglicht, Heidenburg, Büdlich, Schönberg und Malborn an eine XXL-Pfarrei in Hermeskeil abzugeben. Das Bistum lässt den Gläubigen dort aber noch bis 2021 Zeit, ihre Ideen einzubringen.

Nachfolger von Bruno Comes in Wittlich ist Dechant Matthias Veit, der seit 2008 die Pfarreiengemeinschaft Mayen leitet. Seit 2012 ist er Dechant des Dekanats Mayen-Mendig. Der 1962 in St. Wendel geborene Seelsorger ist auch im Landkreis Bernkastel-Wittlich nicht ganz unbekannt: Von 1997 bis 2008 war er Pastor der Pfarreien Osann-Monzel, Maring-Noviand und Kesten. „Somit war Wittlich früher meine Nachbarschaft und wird jetzt meine Heimat werden,“ sagt Matthias Veit, der die Wittlicher Großpfarrei als sehr vielfältigen Raum von den Maaren bis an die Mosel betrachtet. „Es reizt mich, das, was dort angestoßen ist, weiter zu entwickeln,“ erklärt der Geistliche.