Kirmes : Hochamt, Musik und Kirmes

Zeltingen-Rachtig (red) Die Rachtiger Pfarrkirmes findet am Donnerstag, 20. Juni, statt. Das Fest beginnt um 9 Uhr mit einem Festhochamt in der St. Stephanus Kirche in Zeltingen mit anschließender Prozession zur St. Marien Kirche in Rachtig.

