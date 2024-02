Chemikalien bauen sich nicht ab In der Eifel nachgewiesen: Wie gefährlich ist das Jahrhundertgift PFAS?

Das sogenannte Jahrhundertgift PFAS wurde in den vergangen Jahren an vielen Orten nachgewiesen. Besonders betroffen sind ehemalige und auch aktuelle Flugplätze. PFAS ist die Kurzform für per- und polyfluorierte Chemikalien (englisch: per- and polyfluoroalkyl substances, abgekürzt PFAS). Umweltverbände warnen immer wieder vor der Gefahr dieser Substanzen, die auch als Löschmittelzusatz bei Flughafenfeuerwehren im Einsatz waren.