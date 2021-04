Tier und Landschaft : Ohne Regenmantel geht es nicht

Solo Pferd Dreis Altmayer Burgberg Landschaft Schmucki April 2021 Foto: TV/Christian Altmayer

Dreis (cmo) Bei Aprilwetter mit Dauerregen sollte man draußen die passende Bekleidung tragen: Deshalb wurde dieses Pferd, das in Dreis auf der Koppel steht, in einen schwarzen Regenmantel gehüllt. Wenn man nicht ständig nass bis auf die Knochen wird, lässt sich das Aprilwetter so sicher besser aushalten.