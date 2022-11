Verwahrlostes Pferd : Wer hilft dem Haflinger-Hengst? – Tier verwahrlost auf Koppel bei Traben-Trarbach

Einige Traben-Trarbacher sind besorgt über den Zustand dieses Haflinger Hengstes auf seiner Weide in Traben-Trabach. Das Tier sieht verwahrlost aus, der Zaun ist aus Stacheldraht. Mehrfach sei das Pferd ausgebrochen. Foto: Privat/TV-Leser

Traben-Trarbach Ein Pferd steht einsam und verwahrlost auf einer Koppel bei Traben-Trarbach. Darüber entrüstet sich ein TV-Leser, der sich an den Trierischen Volksfreund wendet in der Hoffnung, dass durch die Berichterstattung Bewegung in die Sache kommt. Der Halter ist längst im Visier der Behörden.