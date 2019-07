Feste und Feten : Pferdefest feiert Premiere in Piesport

Musik steht im Mittelpunkt des Pferdefestes, das erstmals in Piesport gefeiert wird.. Foto: TV/Marc Föhr

Piesport Nicht kommerziell und speziell: Das Festival des Verein für Kunst, Kultur und Inklusion hat einen neuen Standort.

Junge Musiktalente, Geheimtipps aus Israel, London, Berlin und aus der Region werden vom 9. bis 11. August im idyllischen Moselort Piesport drei Tage lang zu hören und zu sehen sein. Das Line-Up der 13. Ausgabe des kultigen Pferdefestes kann sich in diesem Jahr sehen lassen und braucht keinen Vergleich mit internationalen Festivals zu scheuen. Einer der Headliner ist die Formation Steam Down aus London, die erst kürzlich den „Innovation Award“ des internationalen Jazz-Preises „Jazz FM“ gewonnen haben. Die Band hat sich 2017 in London gegründet, tourt derzeit durch Großbritannien - und macht zum Pferdefestival einen Abstecher nach Piesport.

Melodischen und tanzbaren Funk wird Hush Moss aus Israel liefern. Die Berliner Kiez-Größe Shacke One steuert erdigen Straßen-Hip-Hop bei. Sogar auf dem Tourplan des japanischen Singer/Songwriter Kenta Hayashi, der in diesem Sommer in Berlin, Malta, Budapest und Brüssel auftritt, ist das Pferdefest vermerkt. Die Mosel-Punk-Rock-Legende Hagbard Celine fehlt ebenso wenig im Angebot des Festivals, das in diesem Jahr erstmals oberhalb von Piesport auf einem großen Freigelände vom 9. bis 11. August stattfindet. Die Veranstalter rechnen mit 2500 Besuchern.

Extra Das Line Up des Pferdefestes Folgende DJs, Bands, Liedermacher und Kleinkünstler treten auf: Shacke One (Nordachse Cashgroup), Alarmsignal, Steam Down, Hush Moss, Iorie (live), Kenta Hayashi. Meneo, Chinaski in Space, Acid Knarf Rellöm (A Tribe Called Knarf), Young Yosef, S&W, Prongof108, Hagbard Celine, Ugly Species, mot, Meine Rock Kwien Rica, Rico and his dancing girls, Ras, Funky Fizzle, Noise du Chocolat, The Funky Monkeys, Popfred, Hush Moss DJ Set, Aetschy, Roy Silberschweif. Mit dabei sind auch wieder „Schere, Stein, Paarbier“ und „Looping Louie“.

Info Der „Verein für Kunst, Kultur und Inklusion“ Der „Verein für Kunst, Kultur und Inklusion“ wurde 2006 gegründet, um die Interessen Jugendlicher in der Region Bernkastel-Kues besser und gezielter unterstützen zu können. Bereits ein Jahr später, am 19. Mai 2007 fand das erste Pferdefest statt, das schnell zum Aushängeschild des Vereins wurde. Neben dem Pferdefest wurde mit dem „Off-Space-Projekt“ wiederholt eine Kunst-Ausstellung in Bernkastel-Kues durchgeführt. Außerdem ist es dem Verein gelungen, den Grammy-Gewinner Dr. David Evans zu zwei Live-Konzerten nach Bernkastel-Kues zu bringen. In diesem Jahr hat sich mit der Klostermühle Siebenborn in Maring-Noviand eine neue Location gefunden, die dem Verein weitere Kulturveranstaltungen ermöglicht.

Wie schaffen es die Pferdefest-Macher, solch bekannte Künstler an die Mosel zu ziehen? „Das hängt damit zusammen, dass viele von uns mittlerweile in größeren Städten arbeiten, aber noch immer unserer Heimat sehr verbunden sind. So nutzen wir unsere Kontakte, um Künstler zu finden. Viele Musiker kommen gerne, weil unsere Landschaft so einzigartig ist und sind bereit, uns bei der Gage entgegenzukommen,“ sagt Roman Bastgen, der das Pferdefest seit seiner Premiere mit organisiert. Das wird von einem Verein getragen, der sich für Inklusion einsetzt. „Wir sind eben kein kommerzielles Festival. Wir sind auch sehr speziell, ich glaube nicht, dass es ein vergleichbares Festival in Westdeutschland gibt,“ ergänzt Bastgen. Denn das Pferdefestival ist nicht einfach ein Open-Air-Musikfestival, sondern bietet auch Kleinkunst. Außerdem kleiden sich die Besucher des Festivals möglichst verrückt und bunt, ähnlich wie beim weltweit bekannten „Burning Man Festival“ in der Wüste Nevadas. Ursprünglich wurde das Festival meist in Bernkastel-Kues gefeiert, wechselt aber in diesem Jahr nach Piesport.

„Hoch über dem Ort haben wir eine wunderschöne Waldlichtung mit Panoramablick über das Moseltal gefunden, die Raum für Musik, Kunst und Vielfalt bietet sowie die Vorteile der vergangenen Standorte kombiniert: Die Energie der ersten Veranstaltungen in der Güterhalle wird sich im Zirkuszelt wiederfinden, in dem auch dieses Jahr die Stimmung wieder zum Kochen gebracht werden soll. Der Ausblick der neuen Location auf das Moseltal erinnert an die spezielle Aussicht, die schon den Standort an der Jugendherberge in Bernkastel-Kues auszeichnete. Auch bietet die neue Location ausreichend Platz zum Zelten oder zum Übernachten im Camper,“ erläutert Mit-Veranstalterin Lena Rogler.

Der Zugang zum Zeltplatz ist im Ticketpreis enthalten. Außerdem verkehren Shuttlebusse zwischen Festivalgelände, Eifel, Mosel und dem Hauptbahnhof Wittlich, um die Anreise zum Gelände so einfach wie möglich zu gestalten. Der Zeltplatz öffnet freitags um 13 Uhr und das Festivalgelände um 17 Uhr.

Da das Pferdefest für die eine oder andere Überraschung bekannt ist, hat sich der Veranstalter auch dieses Jahr wieder etwas ausgedacht. Am Samstag wird es eine große Parade voller Highlights geben, bei der man entweder aktiv mitmachen oder auch einfach zuschauen und genießen kann.

Für das kulinarische Wohl sorgen erneut mehrere Essensstände, regionale Winzer werden die Festivalgäste wie üblich mit Moselwein versorgen.

In diesem Jahr gibt es die Möglichkeit, Shuttlebusse für Hin- und Rückfahrt zu nutzen. Festivaltickets inklusive Shuttle-Option gibt es nur noch bis 15. Juli. Die Shuttlebusse ab Hauptbahnhof Wittlich fahren freitags zum Pferdefest und sonntags zurück. Im Bereich Mosel und Hunsrück fahren täglich Shuttlebusse zum Festivalgelände und nachts zurück. Genaue Zeiten werden noch bekannt gegeben.

In folgenden Orten halten die Busse: Andel, Bernkastel-Kues, Brauneberg, Gonzerath, Graach, Kesten, Klausen, Leiwen, Lieser, Longkamp, Maring-Noviand, Monzelfeld, Morbach, Mülheim, Neumagen, Osann-Monzel, Piesport, Wehlen, Wittlich, Wintrich und Zeltingen-Rachtig.

Ticketpreise: Festivalticket inklusive Camping (ohne Shuttle): 45 Euro; mit Shuttle: 50 Euro.

Wegweiser beim Pferdefest in Bernkastel-Kues. Foto: TV/Marc Föhr

Pferdefest in Bernkastel-Kues. Foto: Marc Föhr. Foto: TV/Marc Föhr