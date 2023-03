Ein Bürgermeisterkandidat für Bernkastel-Kues Pferdefest-Macher will Bürgermeister werden

Im kommenden Jahr stehen Kommunalwahlen an - und dann wird in Bernkastel-Kues auch der Stadtbürgermeister gewählt. Der 38-jährige Roman Bastgen hat nun erklärt, er sei bereit, das Amt zu übernehmen, sollte er bei der Wahl eine Mehrheit erhalten. Der IT-Experte ist vielen Menschen in der Region als Mit-Organisator des „Pferdefestes“ bekannt, einer Musik- und Kleinkunst-Veranstaltung, die einen besonderen Wert auf Inklusion legt. Seit vielen Jahren wird sie vom Verein für Kunst, Kultur und Inklusion getragen, dessen Vorsitzender Bastgen seit zehn Jahren ist. Das „Pferdefest“ hat einen festen Platz im regionalen Veranstaltungskalender und lockt alljährlich Besucher auch von weit her an die Mosel.