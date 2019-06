Brauchtum : Pfingstquak in Dhronecken

Dhronecken Am Pfingstsonntag, 9. Juni, soll in Dhronecken wieder ein Pfingstquak stattfinden. Kinder, die mitmachen möchten, werden gebeten, sich am Samstag, 8. Juni, um 10 Uhr vor dem Feuerwehrgerätehaus einzufinden, um den Pfingstwagen zu bauen.

Helfende Hände von Vätern und Müttern, Omas und Opas sind willkommen. Am Pfingstsonntag wird ab 9:30 Uhr der Wagen mit Blumen geschmückt und anschließend durch das Dorf gezogen, um die Zutaten für die Pfannkuchen einzusammeln. Ab 12:30 Uhr gibt es Pfannkuchen und Waffeln auf der Burg. Dorfbewohner sind eingeladen.