Haus und Garten : Pflanzenbörse in Hetzerath

Pflanzen und Erfahrungen aus dem eigenen Garten konnten getauscht werden. Foto: Hans Kraemer

Hetzerath Zum Start in die Gartensaison fand am Sonntag in Hetzerath die traditionelle Pflanzenbörse statt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken