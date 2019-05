Flohmarkt : Pflanzen tauschen und Trödelmarkt am Moselufer

Pflanzenbörse Enkirch. Foto: TV/Petra Kettermann

Enkirch (red) Ein Flohmarkt mit Pflanzentauschbörse findet am Sonntag, 19.Mai, ab 11 Uhr am Moselufer und auf dem Brunnenplatz in Enkirch statt. Vieles wird auch getauscht, verschenkt oder gegen eine Spende für Plan international abgegeben.

