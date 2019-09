Soziales : Pflege-Frühstück im Seniorenheim

Thalfang (red) Das nächste Pflege-Frühstück im Seniorenheim Charlottenhöhe in Thalfang findet am Freitag, 13. September, ab 9.30 Uhr statt. Ein Fachmann vom Polizeipräsidium Trier informiert über Themen wie Einbruchschutz, Betrugsmaschen Internet/Telefon, Taschendiebstahl oder Haustürgeschäfte.

Für pflegende Angehörige gibt es bei einem Frühstück Infos und einen Erfahrungsaustausch was die Entlastung im häuslichen Bereich angeht. Die Veranstaltung für pflegende Angehörige findet in Zusammenarbeit mit der ambulanten Pflege der Gemeinnützigen Paritätischen Sozialstation (PSH) und dem GFA Seniorenheim St. Josef, Kröv monatlich in wechselnden Räumlichkeiten statt. Die Teilnahme am Pflege-Frühstück ist kostenlos. Zeitgleich wird eine Betreuungsmöglichkeit für den zu Pflegenden angeboten. Eine Anmeldung ist unter Telefon 06504/91340 möglich.