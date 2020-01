Vortrag : Vortrag: Welche Hilfe gibt es für Pflegebedürftige

Traben-Trarbach (red) Beim nächsten Gesundheits-Treff am Dienstag, 21. Januar, ab 18 Uhr referiert Ilona König vom Pflegestützpunkt in Wittlich zum Thema „Pflegeberatung – Wo bekomme ich welche Hilfe?“ Die Veranstaltung findet im Lokalen Gesundheitszentrum Traben-Trarbach, Am Bahnhof 58, satt.

