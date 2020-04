Bernkastel-Wittlich : Pflegebroschüre des Kreises neu aufgelegt

Bernkastel-Wittlich (red/will) Die Pflegebroschüre des Landkreises ist kürzlich in dritter Auflage erschienen. Erstmalig wurde die Neuauflage am Tag der Beruflichen Bildung an der Berufsbildenden Schule in Bernkastel-Kues ausgegeben.



Im Anhang der Broschüre findet sich ein Adress- und Telefonverzeichnis, das die am Standort Bernkastel-Wittlich ansässigen Ausbildungsbetriebe rund um die Pflege auflistet.

Die Printfassung der Broschüre liegt auch an der Bürgerberatung des Kreishauses in Wittlich aus und kann bei der Verwaltung nachgefragt werden (Fachbereich 30/Soziale Hilfen).

Weitere Exemplare wurden über die Verteiler der Verbandsgemeinden, der Stadt Wittlich und der Einheitsgemeinde Morbach weitergegeben.

Ebenso wurden Exemplare den Diensten und Einrichtungen des Adress- und Telefonverzeichnisses zur Auslage zur Verfügung gestellt.

Die Broschüre wurde verfasst mit dem Ziel, den Bürgern im Fall einer Pflegesituation grundlegende Orientierung bieten zu können. Eine erste Fassung mit 5000 Exemplaren wurde 2007 herausgegeben. Eine zweite Fassung in gleicher Stückzahl folgte 2011.

Nach grundsätzlichen gesetzlichen Änderungen des Pflegeversicherungsrechts, durch die unter anderem ein neuer Pflegebedürftigkeitsbegriff, ein neues Begutachtungssystem zur Feststellung von Pflegebedürftigkeit sowie fünf Pflegegrade statt vorheriger drei Pflegestufen eingeführt wurden, hat ein Arbeitskreis der Regionalen Pflegekonferenz des Landkreises Bernkastel-Wittlich eine Neufassung der Broschüre erarbeitet.