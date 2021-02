Familie : Infos zum Thema Pflegekinder

Bernkastel-Wittlich Der Pflegekinderdienst des Kinderschutzbundes Bernkastel-Wittlich lädt in Zusammenarbeit mit den Jugendhilfestationen für Mittwoch, 24. März, ab 19.30 Uhr zu einem Informationsabend über Pflegekinder ein.

Damit Kinder gesund und voller Lebensfreude aufwachsen können, brauchen sie Liebe und Sicherheit. Manche Kinder erleben oftmals schon in ihren ersten Lebensmonaten Überforderung, psychische Probleme oder Krankheiten ihrer Eltern. So kann es sein, dass sie zeitweilig nicht bei ihren Eltern leben können. Hilfreich sind in solchen Momenten Pflegefamilien, die die Kinder dann aufnehmen.