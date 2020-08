Beruf : Pflegekräfte beenden Ausbildung in Zell

Zell (red) Das Klinikum Mittelmosel gratuliert seinen fünf frisch examinierten Pflegekräften zur abgeschlossenen Ausbildung. Drei von ihnen werden ihre berufliche Laufbahn im Zeller Krankenhaus fortsetzen.

Für die Schülerinnen war es spannend bis zur letzten Minute, denn das mündliche Examen an der Schule für Pflegeberufe Katharina Kasper in Dernbach fand erst am Tag der Abschlussfeier statt. Bei der anschließenden Lehrerkonferenz wurden die Ergebnisse besprochen, so dass die „druckfrischen“ Zeugnisse von Schulleiter Siegfried Oberender und Klassenlehrer Swen Hedwig überreicht werden konnten. Sabine Raimund, Geschäftsführerin der ViaSalus GmbH, erklärte, das vergangene Jahr sei von der Insolvenz in Eigenverwaltung der ViaSalus GmbH, Trägerin des Klinikum Mittelmosel, geprägt gewesen, und dieses Jahr von der Corona-Pandemie. „Unsere Auszubildenden haben enormen Einsatz und Durchhaltevermögen gezeigt in diesen ungewöhnlichen Zeiten“, betonte die kaufmännische Direktorin Birgit Mohr.