Gesundheit : Pflegekräfte im Kreis Bernkastel-Wittlich bestehen Prüfung und werden übernommen

Caritas Foto: TV/Caritas

Bernkastel-Wittlich (red) Im Caritasverband Mosel-Eifel-Hunsrück absolvierten fünf Auszubildende in diesem Sommer ihre Abschlussprüfung in der Altenpflege und in der Altenpflegehilfe.