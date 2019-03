später lesen Vortrag Pflegekurse für Angehörige Teilen

(red) Das Ida-Becker-Haus in Traben-Trarbach, die Stiftung Kreuznacher Diakonie Sozialstation Traben-Trarbach und der Pflegestützpunkt Wittlich II bieten in Kooperation mit der Barmer Bernkastel-Kues kostenfreie Pflegekurse im Ida-Becker-Haus in Traben-Trarbach an.