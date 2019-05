später lesen Ausflug Briefmarkenmesse in Essen besuchen Teilen

(red) Der Philatelisten-Verein Wittlich veranstaltet am Samstag, 11. Mai, eine Fahrt zur internationalen Briefmarkenmesse nach Essen. Die Abfahrt ist um 8 Uhr am Viehmarktplatz in Wittlich. Der Fahrpreis kostet 25 Euro.