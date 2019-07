Ehrenamt : Philosophie statt Smartphone

Bernkastel-Kues Nachdem sie neun Jahre lang ehrenamtlich für das Jugendkulturzentrum in Bernkastel-Kues gearbeitet hat, verlässt Martina Fuchs die Mosel. Aber nicht, ohne ein neues Projekt zu hinterlassen.

Sie hat es unter anderem geschafft, Schüler dazu zu bringen statt ins Smartphone zu gucken über Philosophie zu plaudern: Martina Fuchs hat seit neun Jahren ehrenamtlich im Jugendkulturzentrum in Bernkastel-Kues gearbeitet und verlegt nun ihren Lebensmittelpunkt nach Köln. „Seit Beginn des Jugendkulturzentrums steht sie den Leitungen und den Jugendlichen zur Seite. Vor allem ihre eigenen Projekte in Kooperation mit der Kueser Akademie für europäische Geistesgeschichte haben das Jukuz geprägt. Kaum ein Jugendzentrum kann von sich behaupten ein „Philosophisches Schülercafé“ über viele Jahre hinweg angeboten zu haben,“ sagt Camilla Müller, Leiterin des Jukuz.

Aus dem anfänglichen kleinen Spieleabend für Erwachsene einmal im Monat seien sowohl ein wöchentlicher Kinder- und Jugendspieletreff, als auch mehrere große Brett­spielevents geworden. „Spielen an Karneval“ mit mehr als 30 Teilnehmern aus ganz Deutschland und das Event „Spielend für Toleranz“ an dem über 60 Spielende teilnahmen, zählten zu den Höhepunkten.

„Das Jukuz wurde zusammen mit der Kueser Akademie gegründet. Wir haben damals mit dem Spieleabend ,Brett vorm Kopf’ begonnen und daraus weitere Aktionen entwickelt,“ sagt Martina Fuchs. Seit 2011 hat sie zudem das „Philosophische Schülercafé“ geleitet, das in Zusammenarbeit mit dem Nikolaus-von-Kues-Gymnasium entstand. „Wir haben sechs Jahre lang einmal im Monat mit bis zu acht Schülern über Philosophie diskutiert. Das Spektrum reichte von antiken Autoren über Cusanus bis zur Quantenphysik,“ erzählt Fuchs, die selbst an der Universität Trier Philosophie studiert hat.

Ob Martina Fuchs auch in Köln wieder Jugendarbeit machen wird? „Ich kann es mir nicht vorstellen, nicht ehrenamtlich zu arbeiten. Ich finde das sehr wichtig, um der Gesellschaft etwas zurückzugeben. Aber konkret kann ich noch nichts sagen,“ erklärt Fuchs. Das nächste Spiele-Projekt steht aber schon fest: Sie wird sich an der nächsten Brett-Spiel-Messe in Essen beteiligen. Sie betreibt auch einen Spiele-Podcast, den sie weiter ausbauen will.