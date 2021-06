Bildung : Die „Politik“ des Aristoteles

Bernkastel-Kues Um die Grundlagen und Formen staatlichen Zusammenlebens: die „Politik“ des Aristoteles und der „Verteidiger des Friedens“ des Marsilius von Padua geht es in einem Philosophiekurs am Donnerstag, 1. Juli, von 18 bis 19.30 Uhr, den die Kueser Akademie für Europäische Geistesgeschichte an bietet.