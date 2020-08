Sitzung : Photovoltaik im Gemeinderat

Bergweiler In der nächsten Sitzung des Gemeinderats am Mittwoch, 5. August, um 18.30 Uhr im Bürgersaal in Bergweiler geht es unter anderem um die Photovoltaik-Freiflächenanlage, die Neuanlegung eines Rasengrabfeldes, die Benutzungsordnung und die Gebühren für das Bürgerhaus und für die Schutzhütte.

