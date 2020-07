Sitzung : Photovoltaik Thema im Rat

Sehlem In der nächsten Sitzung des Gemeinderates am Mittwoch, 8. Juli, um 18 Uhr in der Schulturnhalle geht es unter anderem um die Einzelfortschreibung des Flächennutzungsplanes Wittlich-Land in Sachen „Freiflächen-Photovoltaik“, um einen Wirtschaftsweg im Bereich Willemshof und mehrere Bauangelegenheiten.



