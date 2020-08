Sitzung : Photovoltaik und Kindertagesstätte

Kinderbeuern Der Gemeinderat trifft sich am Dienstag, 1. September, um 19 Uhr im Bürgerhaus Kinderbeuern zur nächsten Sitzung, in der es unter anderem um folgende Themen geht: die Installation einer Dachflächen-Photovoltaikanlage an Kindertagesstätte, Vereinsheim und Sportplatz; die Neugestaltung des Spielplatzes Neuflürchen, Bauangelegenheiten und die Freischaltung der Webseite der Ortsgemeinde Kinderbeuern.