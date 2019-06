Konzert : Pianist spielt Brahms und Chopin

Andre Terebesi. Foto: TV/Thomas Zühmer

Thalfang (red) Der renommierte Pianist André Terebesi gibt am Donnerstag, 11. Juli, ab 20 Uhr ein klassisches Piano-Konzert im Bahnhof Thalfang. Terebesi wurde an den Musikhochschulen in Frankfurt/Main und Budapest ausgebildet und konzertiert in vielen Ländern Europas und Übersee.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Zu hören sind unter anderem Werke von Beethoven, Brahms und Chopin. Der Eintritt kostet zwölf Euro. Tickets sind unter Telefon 06504/9569330 erhältlich.